Баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе форварда Сент-Роса

ТАСС, 19 июля. Московский баскетбольный клуб ЦСКА не стал продлевать контракт с кубинским форвардом Ховардом Сент-Росом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Это еще одно вынужденное бизнес-решение, - сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин. - Мы очень долго пытались найти финансовую возможность сохранить Ховарда в составе, поскольку за короткий период он проявил себя как полезный игрок и отличный партнер по команде. К сожалению, из-за общего сокращения бюджета и всех вызванных пандемией экономических проблем у нас вовсе не осталось пространства для маневра, в данный момент мы просто не можем позволить себе дополнительные расходы. Отпускаем Сент-Роса с сожалением и благодарностью за помощь в прошедшем сезоне".

Сент-Рос выступал за ЦСКА с января нынешнего года, перейдя из греческого АЕКа. В минувшем сезоне Евролиги, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, кубинец провел за московский клуб десять матчей, набирая в среднем за игру по 5,5 очка, совершая 2,5 подбора и делая 1,7 передачи. Еще два матча 29-летний форвард провел в Единой лиге ВТБ (6,5 очка, 3,5 подбора, 2 передачи). Сент-Рос также выступал за такие клубы, как "Дарюшшафака" (Турция) и "Нимбурк" (Чехия).