КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля

ТАСС, 19 июля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на следующей неделе утвердит состав участников сезона-2020/21, после чего состоится презентация календаря. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. После того, как совет директоров КХЛ утвердит состав участников на сезон-2020/21, лига опубликует календарь, он станет известен до конца июля.

Заявочная кампания клубов КХЛ на новый сезон начнется в середине августа. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября.

Предыдущий сезон КХЛ был досрочно завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса. Лига не стала определять обладателя Кубка Гагарина.