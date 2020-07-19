БК ЦСКА завершил комплектование состава на будущий сезон

В воскресенье ЦСКА объявил об уходе Сент-Роса из-за сокращения бюджета. В текущее межсезонье московский клуб также покинули Кайл Хайнс и Андрей Воронцевич. Состав ЦСКА пополнил один новичок - трехлетний контракт подписан с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.

"Вынужденное расставание с Сент-Росом подвело итог нашему комплектованию, - сказал Ватутин. - С этого момента все, что будет появляться в виде инсайдов из ЦСКА про приходы и уходы, - вранье. Мы начнем сезон с шестью россиянами и восемью легионерами. Будем привлекать к тренировкам и, возможно, играм ребят из молодежной команды".

Сезоны-2019/20 Единой лиги ВТБ и Евролиги были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА проведет 1 октября в гостях против "Барселоны". Чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.