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Единая лига ВТБ

БК ЦСКА завершил комплектование состава на будущий сезон

Московский клуб в межсезонье пополнил один новичок - грузин Торнике Шенгелия
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Уход кубинского форварда Ховарда Сент-Роса подвел итог комплектованию состава московского баскетбольного клуба ЦСКА на предстоящий сезон. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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В воскресенье ЦСКА объявил об уходе Сент-Роса из-за сокращения бюджета. В текущее межсезонье московский клуб также покинули Кайл Хайнс и Андрей Воронцевич. Состав ЦСКА пополнил один новичок - трехлетний контракт подписан с грузинским форвардом Торнике Шенгелией.

"Вынужденное расставание с Сент-Росом подвело итог нашему комплектованию, - сказал Ватутин. - С этого момента все, что будет появляться в виде инсайдов из ЦСКА про приходы и уходы, - вранье. Мы начнем сезон с шестью россиянами и восемью легионерами. Будем привлекать к тренировкам и, возможно, играм ребят из молодежной команды".

Сезоны-2019/20 Единой лиги ВТБ и Евролиги были завершены досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый матч в новом сезоне Евролиги ЦСКА проведет 1 октября в гостях против "Барселоны". Чемпионат Единой лиги ВТБ стартует 20 сентября.

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