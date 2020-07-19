Гимнаст Далалоян присоединится к сборной России на базе "Озеро Круглое" в воскресенье

Сборные России по спортивной гимнастике провели на "Озере Круглом" после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, два полноценных сбора. Третье централизованное тренировочное мероприятие гимнастов стартует 19 июля.

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике 2018 года Артур Далалоян, пропустивший из-за травмы два предыдущих централизованных сбора, в воскресенье присоединится к сборной России на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Забелин.

"Сегодня начинается сбор на "Озере Круглом", Артур приедет на базу к вечеру, - сказал Забелин. - Ему также предстоит пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Если все будет в порядке, то после получения результатов он сможет сразу возобновить тренировки".

"Если говорить о его физическом состоянии после травмы, то спортсмен готов процентов на 80. Углубленное медицинское обследование он уже прошел и был допущен врачами к тренировкам", - добавил тренер.

Трехкратный чемпион мира Далалоян долгое время занимался лечением кисти и стопы, травмы которых мешали ему полноценно готовиться к сезону.

Главным турниром для российских гимнастов в нынешнем сезоне должен стать чемпионат Европы, который планируется провести с Баку с 9 по 13 декабря.