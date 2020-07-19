Гимнаст Далалоян присоединится к сборной России на базе "Озеро Круглое" в воскресенье

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике 2018 года Артур Далалоян, пропустивший из-за травмы два предыдущих централизованных сбора, в воскресенье присоединится к сборной России на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Александр Забелин.
Сборные России по спортивной гимнастике провели на "Озере Круглом" после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, два полноценных сбора. Третье централизованное тренировочное мероприятие гимнастов стартует 19 июля.
"Сегодня начинается сбор на "Озере Круглом", Артур приедет на базу к вечеру, - сказал Забелин. - Ему также предстоит пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. Если все будет в порядке, то после получения результатов он сможет сразу возобновить тренировки".
"Если говорить о его физическом состоянии после травмы, то спортсмен готов процентов на 80. Углубленное медицинское обследование он уже прошел и был допущен врачами к тренировкам", - добавил тренер.
Трехкратный чемпион мира Далалоян долгое время занимался лечением кисти и стопы, травмы которых мешали ему полноценно готовиться к сезону.
Главным турниром для российских гимнастов в нынешнем сезоне должен стать чемпионат Европы, который планируется провести с Баку с 9 по 13 декабря.