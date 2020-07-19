Немец Бекманн выиграл вторую гонку этапа "Формулы-3" в Венгрии

ТАСС, 19 июля. Германский пилот команды Trident Давид Бекманн выиграл вторую гонку третьего этапа серии "Формула-3", который завершился в Венгрии. Гонка прошла в дождевых условиях.

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из Prema, третьим стал норвежец Деннис Хаугер из Hitech GP.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, стартовал с 27-го места, но сумел прорваться в очковую зону, финишировав на седьмой позиции. В воскресенье Смоляру исполнилось 19 лет.

После трех этапов в турнирной таблице лидирует Пиастри, на счету которого 76 очков. На втором месте находится американец Логан Сарджент из команды Prema (50), на третьем - француз Тео Пуршер из ART (48). Смоляр занимает 13-ю позицию, имея на счету 14 очков.

Следующий этап "Формулы-3" пройдет с 31 июля по 2 августа на британской трассе "Сильверстоун".