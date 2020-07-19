Активная группа болельщиков ФК ПСЖ бойкотирует финал Кубка Франции

ТАСС, 19 июля. Активная группа болельщиков футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" решила бойкотировать финал Кубка Франции, в котором команда сыграет с "Сент-Энтьеном". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на страницу объединения фанатов Collectif Ultras Paris в Twitter.

Финал Кубка Франции пройдет 24 июля на парижском стадионе "Стад де Франс". Болельщики протестуют против усеченной квоты на билеты, из-за чего их можно будет получить только после жеребьевки. Ограничительные меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса.

"Мы сожалеем о малом количестве мест, предоставленных для парижских болельщиков. Мы не можем представить, что будем проводить жеребьевку между членами нашей фанатской группы. Таким образом, Collectif Ultras Paris не будет присутствовать на матче. Но мы верим в то, что наши игроки сумеют выиграть трофей", - говорится в сообщении.

Кубок Франции проводится с 1917 года, чаще всего трофей выигрывал ПСЖ - 12 раз. "Сетн-Энтьен" становился обладателем национального кубка шесть раз. Действующим обладателем трофея является "Ренн". Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, ПСЖ был признан чемпионом.