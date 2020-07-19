Россиянин Шварцман финишировал четвертым во второй гонке этапа "Формулы-2" в Венгрии

ТАСС, 19 июля. Итальянский пилот команды Hitech GP Лука Гьотто стал победителем второй гонки этапа "Формулы-2", который завершился в Венгрии.

Вторым финишировал британец Каллум Айлотт из команды UNI-Virtuosi, тройку замкнул сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер (Prema).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, финишировал четвертым. Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) завершил гонку на пятой позиции, Артем Маркелов (BWT HWA Racelab) финишировал на 14-м месте.

Шварцман продолжает лидировать в личном зачете после трех этапов, набрав 81 очко. На втором месте находится Айлотт (63), на третьем - датчанин Кристиан Лундгор из ART (43). Мазепин располагается на 11-й позиции (27), Маркелов - на 20-й (0).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет с 31 июля по 2 августа на британской трассе "Сильверстоун".