"Химки" обыграли "Урал" и вышли в финал Кубка России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" стали первыми финалистами Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20, обыграв в гостях со счетом 3:1 екатеринбургский "Урал". На матче, который принимала "Екатеринбург-Арена", присутствовали 3407 зрителей.

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Первый мяч в матче был забит на 11-й минуте - точным ударом отметился защитник гостей Евгений Гапон. Также в составе "Химок" мячи забили полузащитник Александр Трошечкин (36-я минута) и нападающий Артем Полярус (37). У "Урала" на 74-й минуте отличился нападающий Андрей Панюков.

"Химки" во второй раз в своей истории вышли в финал Кубка России. В сезоне-2004/05 подмосковный клуб уступил ЦСКА (0:1) в финале национального кубка.

"Химки" предыдущий официальный матч провели 15 марта, сыграв вничью в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком" (2:2) в 27-м туре Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Турнир был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Подмосковный клуб занял второе место в турнирной таблице и получил путевку в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) на следующий сезон. "Урал" занимает 11-е место в РПЛ после 29 туров.

Во втором полуфинале Кубка России петербургский "Зенит" в воскресенье на домашней арене примет московский "Спартак". Начало матча - в 18:30 мск. Финал национального кубка пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене".