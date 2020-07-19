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Автогонки

Французский гонщик Куартараро выиграл стартовый этап сезона MotoGP

Второе место занял испанец Маверик Виньялес, третье - итальянец Андреа Довициозо

ТАСС, 19 июля. Француз пилот команды "Ямаха SRT" Фабио Куартараро выиграл стартовый этап нового сезона чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP). Гонка прошла на испанской трассе в Хересе.

Второе место занял испанец Маверик Виньялес на "Ямахе". Тройку замкнул итальянец Андреа Довициозо ("Дукати").

Куартараро впервые в карьере выиграл этап MotoGP.

Шестикратный чемпион MotoGP испанец Марк Маркес ("Хонда") попал в аварию за четыре круга до финиша. Семикратный чемпион MotoGP итальянец Валентино Росси ("Ямаха") не сумел добраться до финиша, сойдя с трассы за семь кругов до конца.

Следующий этап MotoGP пройдет также на испанской трассе в Хересе 24-26 июля.

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