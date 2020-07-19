Гендиректор "Химок" сомневается в том, что решение о будущем клуба примут 20 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор "Химок" Василий Иванов не уверен в том, что решение о выступлении клуба в Тинькофф - Российской премьер-лиге или в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиге будет принято 20 июля. Об этом он по телефону рассказал ТАСС.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что "Химки" примут решение, в какой лиге выступать, 20 июля.

"Ясность не появилась, но с тем бюджетом, который у нас есть в ФНЛ, мы готовы играть в РПЛ. Но, к сожалению, это решает не Иванов и не Юран (главный тренер "Химок" - прим. ТАСС). Будет ли окончательное решение завтра? Не знаю, пока не могу сказать, я еще ни с кем не говорил", - отметил Иванов.

"Химки" по итогам досрочно завершенного сезона первенства ФНЛ заняли второе место и получили право выступить в РПЛ. Клуб получил лицензию для участия в премьер-лиге.