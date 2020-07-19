Юран отметил самоотдачу и характер футболистов "Химок" в матче против "Урала"

"Ребята молодцы, я им всегда говорил с начала работы - то, что говорится, вы просто сделайте, я это знаю, я там был как игрок, - сказал Юран. - Для меня самое главное - запредельная самоотдача и характер, а ошибку я могу простить, они слушали на протяжении всего времени, и сегодня все увидели на поле, что это команда премьер-лиги. Вы знаете, "Урал" - хорошая команда, она за еврокубки боролась, и обыграть ее здесь со счетом 3:1 - наверное, это показатель, поэтому парни молодцы".

Юран отметил, что в перерыве при счете 3:0 он призвал футболистов не терять концентрацию. "Естественно, я говорил, что мы не играем по счету, а ждем, терпим, дорабатываем в каждой позиции, на табло не смотрим, а слушаем только свисток об окончании - они [футболисты] все выполнили. Наверное, любому главному тренеру приятно, когда тебя слушают и выполняют. Поэтому у этой команды есть будущее, еще раз повторюсь, она доказала, что по праву должна играть в премьер-лиге, она же финалист Кубка России", - добавил Юран.

Во втором полуфинале петербургский "Зенит" в воскресенье на домашней арене примет московский "Спартак". Начало матча - в 18:30 мск. Финал Кубка России пройдет 25 июля на "Екатеринбург-Арене".