{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Парфенов не нашел оправдания поражению "Урала" от "Химок" в полуфинале Кубка России

Екатеринбургский клуб уступил со счетом 1:3
Дмитрий Парфенов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дмитрий Парфенов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Дмитрий Парфенов, подавший в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Урал", не нашел оправдания поражению команды в полуфинальном матче Олимп - Кубка России от подмосковных "Химок". Об этом Парфенов заявил на пресс-конференции.

Матч "Урал" - "Химки" прошел в Екатеринбурге и завершился победой подмосковной команды со счетом 3:1, все голы гости забили в первом тайме. После матча Парфенов подал в отставку с поста главного тренера "Урала".

На эту тему
Дмитрий Парфенов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Урал"

"Во-первых, после 0:3, конечно, это разговор не для прессы, - сказал Парфенов. - Конечно, акцентировали внимание на игровых моментах. По сути, мы из двух стандартов получили голы из ничего, здесь только наша концентрация".

"С чем это связано? Наверное, с тем, что что-то не донесли, на такие матчи надо выходить на жилах и выжимать хорошей, красивой игрой. Оправдания нет, "Химки" хочу поздравить, пожелать удачи в финале", - добавил Парфенов.

Второй полуфинальный матч, в котором встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак" пройдет позднее в воскресенье в Санкт-Петербурге. Финал Кубка России состоится 25 июля на "Екатеринбург-Арене".

Теги
Российский футбол
Бокс
Кремлев сообщил о переговорах по боксерскому бою Чудинов - Альварес
Мексиканец владеет титулом чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе
Читать полностью