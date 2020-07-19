Парфенов не нашел оправдания поражению "Урала" от "Химок" в полуфинале Кубка России

Матч "Урал" - "Химки" прошел в Екатеринбурге и завершился победой подмосковной команды со счетом 3:1, все голы гости забили в первом тайме. После матча Парфенов подал в отставку с поста главного тренера "Урала".

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Дмитрий Парфенов, подавший в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Урал", не нашел оправдания поражению команды в полуфинальном матче Олимп - Кубка России от подмосковных "Химок". Об этом Парфенов заявил на пресс-конференции.

"Во-первых, после 0:3, конечно, это разговор не для прессы, - сказал Парфенов. - Конечно, акцентировали внимание на игровых моментах. По сути, мы из двух стандартов получили голы из ничего, здесь только наша концентрация".

"С чем это связано? Наверное, с тем, что что-то не донесли, на такие матчи надо выходить на жилах и выжимать хорошей, красивой игрой. Оправдания нет, "Химки" хочу поздравить, пожелать удачи в финале", - добавил Парфенов.

Второй полуфинальный матч, в котором встретятся петербургский "Зенит" и московский "Спартак" пройдет позднее в воскресенье в Санкт-Петербурге. Финал Кубка России состоится 25 июля на "Екатеринбург-Арене".