Юран: "Химки" получили минимальные средства для выступления в РПЛ

"Химки" вышли в финал Олимп - Кубка России, обыграв в воскресенье в гостях "Урал" со счетом 3:1. Ранее министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что "Химки" примут решение, в какой лиге выступать, 20 июля. По итогам первенства Олимп - Футбольной национальной лиги, недоигранного из-за пандемии коронавируса, "Химки" заняли второе место, завоевав путевку в РПЛ.

"А как вы себе можете представить, "Химки" вышли в финал Кубка России, за бортом остались хорошие клубы уровня премьер-лиги, и эта команда не будет играть в премьер-лиге? Это, наверное, абсурд. Поэтому я уверен и знаю то, что решение было в пятницу, непосредственно минимально выделили средства для того, чтобы была в РПЛ. Это для болельщиков, прежде всего, для города, области, это большой престиж", - сказал Юран.

Он добавил, что подготовить команду к матчу было сложно из-за различной информации о будущем команды. "Как сложно было мне готовить команду, просто не представляете, потому что нет конкретики, постоянный "вброс", что мы не идем, будем в ФНЛ, ребята это все читают, но им нужно было еще сконцентрироваться на игре, на полуфинале, это было безумно сложно. Но парни молодцы, они слышат то, что я говорил. Мы будем в РПЛ, сейчас я думаю, мы доказали и губернатору Московской области, и руководству региона, что по праву заняли второе место [в ФНЛ] и должны играть и представлять Московскую область в премьер-лиге", - пояснил Юран.

В финале 25 июля в Екатеринбурге "Химки" сыграют с победителем полуфинала "Зенит" - "Спартак", который пройдет позднее в воскресенье в Санкт-Петербурге.