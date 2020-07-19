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Футбол в России

Терюшков назвал огромным вклад Юрана в выход "Химок" в финал Кубка России

Министр спорта Московской области также отметил хороший уровень футболистов "Химок"
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выход футболистов "Химок" в финал Олимп - Кубка России связан с огромной работой, проделанной главным тренером команды Сергеем Юраном. Об этом ТАСС рассказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

"Химки" вышли в воскресенье в финал Кубка России, обыграв "Урал" со счетом 3:1. В нынешнем сезоне до прихода Юрана главным тренером команды был Андрей Талалаев.

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"Игроков собрал [Андрей] Талалаев, практически полгода с ними работает Сергей Николаевич Юран, и вы видите, как команда начала при нем играть. Мы уделили внимание в последнем месяце подготовке, разбирали игру "Урала". Отмечу огромный вклад Юрана в эту победу, ну и стоит сказать об уровне наших игроков, они довольно мастеровитые. Первый тайм вообще не оставил никаких вопросов - мы были наголову сильнее крепкого середняка премьер-лиги", - сказал Терюшков.

В финале 25 июля в Екатеринбурге "Химки" сыграют с победителем полуфинала "Зенит" - "Спартак". "Зенит" и "Спартак" всегда будут мотивированы на любой результат. Для нас не принципиально, с кем играть в финале", - подчеркнул Терюшков.

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