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Боец ММА Харитонов может провести поединок по боксу против чемпиона мира Чарра

Бой может пройти 6 сентября
Сергей Харитонов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Сергей Харитонов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов может провести поединок по правилам бокса с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе немцем Мануэлем Чарром. Об этом ТАСС сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

"Я предложил Мануэлю Чарру провести бой с Сергеем Харитоновым 6 сентября на день города Химок. В понедельник ждем ответ", - сказал Хрюнов.

Поединок может стать дебютным для 39-летнего Харитонова в профессиональном боксе. Российский боец имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В ММА на его счету 31 победа и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

Чарр завоевал вакантный пояс чемпиона мира WBA в 2017 году, победив россиянина Александра Устинова. В послужном списке 35-летнего немца - 31 победа (17 нокаутом), 4 поражения.

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