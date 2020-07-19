Российский боксер Устинов проведет бой 27 июля в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе россиянин Александр Устинов проведет следующий бой 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Владимир Хрюнов.

"Он должен был провести бой 23 июля в Белоруссии, но его соперник не успевал выполнить необходимые требования для участия в поединке. Теперь Устинов проведет бой 27 июля в Москве", - сказал Хрюнов.

На счету 43-летнего Устинова 35 побед (26 нокаутом) и четыре поражения. В 2017 году он провел бой за вакантный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против немца Мануэля Чарра, проиграв решением судей. В прошлый раз Устинов выходил на ринг в июле прошлого года в Москве, выиграв у украинца Александра Нестеренко нокаутом в первом раунде.