Терюшков: клубы РПЛ не предлагали "Химкам" финансовую помощь для выхода в элиту

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не предлагали подмосковным "Химкам" спонсорскую помощь для выхода в элиту. Об этом ТАСС рассказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что один из клубов премьер-лиги предложил финансовую помощь "Химкам" для выхода в РПЛ взамен на приоритет при покупке игроков из этого клуба.
"Это какая-то сплетня, на нас никто не выходил", - сказал Терюшков.
Министр также подтвердил, что клуб 20 июля известит Российский футбольный союз о том, в каком соревновании он будет выступать в сезоне-2020/21. "У нас была в свое время неясность, сколько нам денег хватит. Мы даже боялись, что придется уйти в Профессиональную футбольную лигу. Но деньги на Футбольную национальную лигу у нас есть, решение по участию в ней тоже есть", - отметил он.