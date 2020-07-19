Терюшков: клубы РПЛ не предлагали "Химкам" финансовую помощь для выхода в элиту

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клубы Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не предлагали подмосковным "Химкам" спонсорскую помощь для выхода в элиту. Об этом ТАСС рассказал министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил о том, что один из клубов премьер-лиги предложил финансовую помощь "Химкам" для выхода в РПЛ взамен на приоритет при покупке игроков из этого клуба.