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Футбол в России

Судья VAR матча "Зенит" - "Спартак" заменен из-за отсутствия результата теста на COVID-19

Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков

ТАСС, 19 июля. Ассистент видеопомощника арбитра (VAR) Александр Богданов, который должен был работать на полуфинальной игре Олимп - Кубка России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", заменен из-за неготовности результатов теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч "Зенит" - "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, начало - 18:30 мск.

"Произошла замена ассистента видеопомощника арбитра в матче 1/2 финала Олимп - Кубка России "Зенит" - "Спартак". Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков, это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

Победитель матча "Зенит" - "Спартак" в финале Кубка России сыграет с подмосковными "Химками", которые ранее в воскресенье оказались сильнее екатеринбургского "Урала" (3:1).

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