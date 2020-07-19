Газзаев: речи о недооценке "Химок" футболистами "Урала" в полуфинале Кубка России нет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нельзя говорить о том, что футболисты "Урала" недооценили соперников из "Химок" в полуфинальном матче Олимп - Кубка России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ЦСКА, который играл с "Химками" в финале Кубка в 2005 году, Валерий Газзаев. В воскресенье в полуфинале "Урал" проиграл в полуфинале Кубка "Химкам" со счетом 1:3.

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"Химки" выиграли абсолютно по делу: они играли лучше, напористее, грамотно оборонялись и атаковали. Кубковые матчи всегда могут преподнести сюрприз, поскольку иногда заведомые лидеры проигрывают аутсайдерам, - сказал Газзаев. - "Химки" сегодня проявили настоящий кубковый характер, но нельзя говорить, что "Урал" недооценил соперника. Команда прекрасно знала, что финал пройдет в Екатеринбурге, и хотела сыграть на домашнем стадионе". 15 лет назад ЦСКА под руководством Газзаева обыграл в финале турнира "Химки" со счетом 1:0, единственный гол забил Юрий Жирков. "Тогда это была совершенно другая команда, другие люди. Тогда финал для нас был очень тяжелым, тем более после всех наших побед - в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне, в чемпионате страны. Для "Химок" тогда было большим стимулом сыграть с обладателем Кубка УЕФА, у них была высокая мотивация, в отличие от наших игроков", - вспомнил Газзаев.

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