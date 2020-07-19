Газзаев: речи о недооценке "Химок" футболистами "Урала" в полуфинале Кубка России нет

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Нельзя говорить о том, что футболисты "Урала" недооценили соперников из "Химок" в полуфинальном матче Олимп - Кубка России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер ЦСКА, который играл с "Химками" в финале Кубка в 2005 году, Валерий Газзаев.
В воскресенье в полуфинале "Урал" проиграл в полуфинале Кубка "Химкам" со счетом 1:3.
"Химки" выиграли абсолютно по делу: они играли лучше, напористее, грамотно оборонялись и атаковали. Кубковые матчи всегда могут преподнести сюрприз, поскольку иногда заведомые лидеры проигрывают аутсайдерам, - сказал Газзаев. - "Химки" сегодня проявили настоящий кубковый характер, но нельзя говорить, что "Урал" недооценил соперника. Команда прекрасно знала, что финал пройдет в Екатеринбурге, и хотела сыграть на домашнем стадионе".
15 лет назад ЦСКА под руководством Газзаева обыграл в финале турнира "Химки" со счетом 1:0, единственный гол забил Юрий Жирков. "Тогда это была совершенно другая команда, другие люди. Тогда финал для нас был очень тяжелым, тем более после всех наших побед - в финале Кубка УЕФА в Лиссабоне, в чемпионате страны. Для "Химок" тогда было большим стимулом сыграть с обладателем Кубка УЕФА, у них была высокая мотивация, в отличие от наших игроков", - вспомнил Газзаев.
Специалист отметил качественную игру подмосковной команды. "Химки" были лучше готовы, несмотря на то, что тонуса могло им не хватать - чемпионат первой лиги закончился давно. "Урал" провел семь игр после рестарта, и команде придется искать причины проигрыша. Уступая в таких матчах, стоит подумать о профессиональном статусе - команда премьер-лиги, идущая в десятке, проигрывает", - подчеркнул он.
В финале "Химки" сыграют с победителем матча "Зенит" - "Спартак". "Спартак", безусловно, рвется к этой победе - в чемпионате он потерял все. Есть такая поговорка - "потеряно все, кроме чести", и сейчас у него есть возможность завоевать кубок. С другой стороны, "Зенит" в шаге от того, чтобы сделать дубль после победы в чемпионате страны, и это может стать очень важным достижением и для клуба, и для игроков, но говорить, что "Зенит" - фаворит, нельзя", - отметил Газзаев.