Президент ФК "Урал": отставка Парфенова была совместным решением тренера и клуба

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал, что решение об отставке главного тренера команды Дмитрия Парфенова после вылета из Олимп - Кубка России было совместным. Об этом он сообщил ТАСС.

"Урал" уступил "Химкам" в полуфинале Олимп - Кубка России со счетом 1:3. После игры Парфенов объявил о том, что уходит в отставку.

"Да, отставка принята. Кто будет готовить команду к последнему матчу сезона, я не знаю. Думаю, что это было совместное решение: и его, и наше", - сказал Иванов.