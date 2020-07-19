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Футбол в России

Президент ФК "Урал": отставка Парфенова была совместным решением тренера и клуба

Кто будет готовить команду к последнему матчу сезона, пока неизвестно
Президент ФК "Урал" Григорий Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент ФК "Урал" Григорий Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал, что решение об отставке главного тренера команды Дмитрия Парфенова после вылета из Олимп - Кубка России было совместным. Об этом он сообщил ТАСС.

"Урал" уступил "Химкам" в полуфинале Олимп - Кубка России со счетом 1:3. После игры Парфенов объявил о том, что уходит в отставку.

"Да, отставка принята. Кто будет готовить команду к последнему матчу сезона, я не знаю. Думаю, что это было совместное решение: и его, и наше", - сказал Иванов.

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