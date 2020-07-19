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Бокс

Кремлев сообщил о переговорах по боксерскому бою Чудинов - Альварес

Мексиканец владеет титулом чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Бой между российским боксером Федором Чудиновым и чемпионом мира мексиканцем Саулем Альваресом находится в стадии обсуждения. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Идут переговоры. Мне бы хотелось увидеть этот бой", - сказал Кремлев.

Альварес владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором среднем весе. Его ближайший бой планируется провести в Лас-Вегасе. На его счету 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.

На счету Чудинова 22 победы (15 нокаутом) и два поражения.

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