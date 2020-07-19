{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:0
Игроки "Тоттенхэма" EPA-EFE/Richard Heathcote/NMC/Pool
Описание
Игроки "Тоттенхэма"
© EPA-EFE/Richard Heathcote/NMC/Pool

ТАСС, 19 июля. "Тоттенхэм" разгромил "Лестер" со счетом 3:0 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Нападающий хозяев Гарри Кейн отметился дублем.

На шестой минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Лестера" Джеймс Джастин. После этого Кейн дважды отметился результативными ударами - на 37-й и 40-й минутах. В нынешнем чемпионате английский форвард забил 17 мячей.

На эту тему
"Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу

"Тоттенхэм" одержал третью победу подряд. Лондонский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков после 37 игр. "Лестер" находится на четвертой позиции - 62 очка после 37 матчей.

В следующем туре английского чемпионата, который станет последним в нынешнем сезоне, "Тоттенхэм" 26 июля в гостях сыграет с "Кристал Пэлас". В этот же день "Лестер" дома примет "Манчестер Юнайтед".

В другом матче воскресенья "Саутгемптон" в гостях обыграл "Борнмут" со счетом 2:0.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль36303377-2993
2Манчестер Сити36243993-3575
3Челси361961164-4963
4Лестер371881167-3962
5Манчестер Юнайтед361711863-3562
6Тоттенхэм3716101160-4658
7Вулверхэмптон361414849-3856
8Шеффилд Юнайтед3614121038-3554
9Бёрнли371591342-4854
10Арсенал361314953-4553
11Саутгемптон371471648-5949
12Эвертон3612101442-5346
13Ньюкасл3611101537-5543
14Кристал Пэлас361191630-4742
15Брайтон368131537-5337
16Вест Хэм35971944-5934
17Уотфорд358101733-5434
18Борнмут37872237-6431
19Астон Вилла36872139-6631
20Норвич37562626-7021
Футбол в России
Боярский: ФК "Спартак" показал настоящую командную игру, а "Зенит" одержал трудовую победу
Народный артист РСФСР, болельщик "Зенита" считает, что по итогам матча Кубка России есть много претензий к судейству
Читать полностью