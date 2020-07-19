Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 19 июля. "Тоттенхэм" разгромил "Лестер" со счетом 3:0 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Нападающий хозяев Гарри Кейн отметился дублем.
На шестой минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Лестера" Джеймс Джастин. После этого Кейн дважды отметился результативными ударами - на 37-й и 40-й минутах. В нынешнем чемпионате английский форвард забил 17 мячей.
"Тоттенхэм" одержал третью победу подряд. Лондонский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков после 37 игр. "Лестер" находится на четвертой позиции - 62 очка после 37 матчей.
В следующем туре английского чемпионата, который станет последним в нынешнем сезоне, "Тоттенхэм" 26 июля в гостях сыграет с "Кристал Пэлас". В этот же день "Лестер" дома примет "Манчестер Юнайтед".
В другом матче воскресенья "Саутгемптон" в гостях обыграл "Борнмут" со счетом 2:0.
Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|30
|3
|3
|77-29
|93
|2
|Манчестер Сити
|36
|24
|3
|9
|93-35
|75
|3
|Челси
|36
|19
|6
|11
|64-49
|63
|4
|Лестер
|37
|18
|8
|11
|67-39
|62
|5
|Манчестер Юнайтед
|36
|17
|11
|8
|63-35
|62
|6
|Тоттенхэм
|37
|16
|10
|11
|60-46
|58
|7
|Вулверхэмптон
|36
|14
|14
|8
|49-38
|56
|8
|Шеффилд Юнайтед
|36
|14
|12
|10
|38-35
|54
|9
|Бёрнли
|37
|15
|9
|13
|42-48
|54
|10
|Арсенал
|36
|13
|14
|9
|53-45
|53
|11
|Саутгемптон
|37
|14
|7
|16
|48-59
|49
|12
|Эвертон
|36
|12
|10
|14
|42-53
|46
|13
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|37-55
|43
|14
|Кристал Пэлас
|36
|11
|9
|16
|30-47
|42
|15
|Брайтон
|36
|8
|13
|15
|37-53
|37
|16
|Вест Хэм
|35
|9
|7
|19
|44-59
|34
|17
|Уотфорд
|35
|8
|10
|17
|33-54
|34
|18
|Борнмут
|37
|8
|7
|22
|37-64
|31
|19
|Астон Вилла
|36
|8
|7
|21
|39-66
|31
|20
|Норвич
|37
|5
|6
|26
|26-70
|21