Дубль Кейна помог "Тоттенхэму" разгромить "Лестер" в матче чемпионата Англии по футболу

На шестой минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Лестера" Джеймс Джастин. После этого Кейн дважды отметился результативными ударами - на 37-й и 40-й минутах. В нынешнем чемпионате английский форвард забил 17 мячей.

ТАСС, 19 июля. "Тоттенхэм" разгромил "Лестер" со счетом 3:0 в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Нападающий хозяев Гарри Кейн отметился дублем.

"Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Кристал Пэлас" в матче чемпионата Англии по футболу

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"Тоттенхэм" одержал третью победу подряд. Лондонский клуб поднялся на шестую строчку в турнирной таблице, набрав 58 очков после 37 игр. "Лестер" находится на четвертой позиции - 62 очка после 37 матчей.

В следующем туре английского чемпионата, который станет последним в нынешнем сезоне, "Тоттенхэм" 26 июля в гостях сыграет с "Кристал Пэлас". В этот же день "Лестер" дома примет "Манчестер Юнайтед".

В другом матче воскресенья "Саутгемптон" в гостях обыграл "Борнмут" со счетом 2:0.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. Командам разрешено проводить до пяти замен.