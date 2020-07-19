Футболист МЮ Байи покинул поле на носилках после столкновения головой с одноклубником

ТАСС, 19 июля. Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи покинул поле на носилках по ходу встречи полуфинала Кубка Англии по футболу против лондонского "Челси".

На 43-й минуте ивуариец в борьбе с нападающим "Челси" Оливье Жиру столкнулся головой с одноклубником Гарри Магуайром. Оба игрока получили рассечение, в течение 10 минут медики оказывали помощь Байи. Игрок покинул поле на носилках, на него была надета кислородная маска.