Футболист МЮ Байи покинул поле на носилках после столкновения головой с одноклубником

ТАСС, 19 июля. Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи покинул поле на носилках по ходу встречи полуфинала Кубка Англии по футболу против лондонского "Челси".
На 43-й минуте ивуариец в борьбе с нападающим "Челси" Оливье Жиру столкнулся головой с одноклубником Гарри Магуайром. Оба игрока получили рассечение, в течение 10 минут медики оказывали помощь Байи. Игрок покинул поле на носилках, на него была надета кислородная маска.
Eric bailly and harry maguires head injury, Chelsea - Man United. pic.twitter.com/BFZoBJDfBb— Olijide (@Olijide1) July 19, 2020
Победитель матча встретится в финале турнира с лондонским "Арсеналом", по окончании первого тайма счет 1:0 в пользу "Челси".