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Футбол в Англии

Футболист МЮ Байи покинул поле на носилках после столкновения головой с одноклубником

Это произошло в матче полуфинала Кубка Англии с "Челси"
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© Andy Rain, Pool via AP

ТАСС, 19 июля. Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи покинул поле на носилках по ходу встречи полуфинала Кубка Англии по футболу против лондонского "Челси".

На 43-й минуте ивуариец в борьбе с нападающим "Челси" Оливье Жиру столкнулся головой с одноклубником Гарри Магуайром. Оба игрока получили рассечение, в течение 10 минут медики оказывали помощь Байи. Игрок покинул поле на носилках, на него была надета кислородная маска.

Победитель матча встретится в финале турнира с лондонским "Арсеналом", по окончании первого тайма счет 1:0 в пользу "Челси".

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