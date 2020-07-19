Лидер чемпионата Крыма по футболу "Евпатория" разгромила "ТСК-Таврию" в 20-м туре

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Лидер чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза "Евпатория" в 20-м туре, который прошел в воскресенье, разгромила со счетом 3:0 на своем поле команду "ТСК-Таврия" из Симферополя. Мячи на счету Андрея Сиденко (1-я и 29-я минуты) и Длявера Нуридинова (72).

В остальных матчах тура "Кызылташ" дома уступил "Крымтеплице" (1:3), "Океан" в гостях победил клуб "Фаворит-ВД Кафа" (3:0), а "Инкомспорт" на выезде переиграл "Севастополь" (4:2).

В турнирной таблице лидирует "Евпатория", в активе которой 53 очка, далее следуют "Крымтеплица" (40), "ТСК-Таврия" (32), "Севастополь" (31), "Кызылташ" (27), "Океан" (17), "Инкомспорт" (14), "Фаворит-ВД Кафа" (11).

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Турнир проходит в четыре круга (28-м туров).