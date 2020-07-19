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Футбол в России

Игонин: игроки "Зенита" в полуфинале Кубка России были более уставшими, чем спартаковцы

Бывший полузащитник "Зенита" считает, что во втором тайме "Спартак" был сильнее

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" выглядели более уставшими в полуфинале Олимп - Кубка России, команда смогла обыграть московский "Спартак" благодаря хорошей скамейке запасных. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин.

"Зенит" в воскресенье на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 548 зрителей.

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"Игра получилась интересной, спасибо футболистам, получилось очень зрелищно. Хотя и немного нервно. На мой взгляд, игроки "Зенита" были более уставшими, и во втором тайме "Спартак" был сильнее", - сказал Игонин.

"Зенит" прессинговал, но не создал большого количества моментов. Впечатления остаются по концовке игры, и там петербуржцам было тяжелее. Хорошо, что у команды есть скамейка запасных, наличие игроков, удалось выровнять ситуацию и завершить игру относительно спокойно", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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