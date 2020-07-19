Газизов: исход матча между "Зенитом" и "Спартаком" решили частности

В воскресенье "Спартак" в гостях уступил "Зениту" со счетом 1:2 и не сумел выйти в финал национального кубка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов считает, что исход полуфинальной игры Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом" решили частности. Об этом Газизов заявил журналистам после матча.

"Матч был хороший, драматичный, но все решили частности, как обычно бывает в таких матчах, пусть каждый думает, какие это частности, - сказал Газизов. - Я команду поблагодарил, сказал: "Вы молодцы, пытались поменять ход игры, пытались забить, но не получилось - это футбол, он учит - кто сильнее, тот закаляется. Мне кажется, на сегодняшний день, что так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины".

В финале Кубка России "Зенит" встретится с подмосковными "Химками". Встреча пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

8 июля владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил о том, что уволенного днем ранее Томаса Цорна на посту гендиректора сменит Газизов. 10 июля московский клуб официально объявил о его назначении.