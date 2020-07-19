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Футбол в России

Игонин: работа судей с системой VAR в матче "Зенита" и "Спартака" вызывает много вопросов

Бывший полузащитник "Зенита" считает, что специалистам стоило бы пересмотреть некоторые эпизоды игры

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Решения судейской бригады, работающей с системой видеоассистента рефери (VAR) в полуфинальном матче Олимп - Кубка России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом", вызывает вопросы, специалистам стоило бы пересмотреть некоторые эпизоды игры. Такое мнение ТАСС в субботу бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин.

"Зенит" на своем поле обыграл столичный "Спартак" со счетом 2:1, встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 548 зрителей. В начале матча при простреле в штрафную "Зенита" нападающий "Спартака" Александр Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым, но судья Сергей Иванов не воспользовался помощью VAR. Позже арбитр при помощи системы назначил пенальти в ворота "Спартака", а затем не засчитал гол Самуэля Жиго после того, как судьи VAR усмотрели положение "вне игры".

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"Не очень понимаю, как работает система VAR, может быть, можно смотреть только моменты, которые произошли по четным минутам, а по нечетным - уже нельзя? Мне не понятны эти решения, почему бы лишний раз не просмотреть эпизод, чтобы убедиться окончательно. Может быть, человек, который сидит у компьютера, какими-то своими личными делами занимался, чайник там у него вскипел. Но ведь он там сидит перед мониторами и может каждый эпизод пересмотреть по два, по три раза", - отметил Игонин.

"Мне кажется, что раз уж мы беремся за VAR, то надо больше смотреть, возвращаться к этим моментами. Все надо было смотреть [в том числе падение Соболева], и нам было бы понятнее, сказали бы - ничего не увидели, хорошо, оставим это на разбор после матча, возьмем книжку с правилами, сравним картинки. А сейчас очень много вопросов это вызовет", - добавил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России между "Зенитом" и "Химками" пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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