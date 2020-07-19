Игонин: работа судей с системой VAR в матче "Зенита" и "Спартака" вызывает много вопросов

"Зенит" на своем поле обыграл столичный "Спартак" со счетом 2:1, встреча прошла на "Газпром Арене" в присутствии 7 548 зрителей. В начале матча при простреле в штрафную "Зенита" нападающий "Спартака" Александр Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым, но судья Сергей Иванов не воспользовался помощью VAR. Позже арбитр при помощи системы назначил пенальти в ворота "Спартака", а затем не засчитал гол Самуэля Жиго после того, как судьи VAR усмотрели положение "вне игры".

"Не очень понимаю, как работает система VAR, может быть, можно смотреть только моменты, которые произошли по четным минутам, а по нечетным - уже нельзя? Мне не понятны эти решения, почему бы лишний раз не просмотреть эпизод, чтобы убедиться окончательно. Может быть, человек, который сидит у компьютера, какими-то своими личными делами занимался, чайник там у него вскипел. Но ведь он там сидит перед мониторами и может каждый эпизод пересмотреть по два, по три раза", - отметил Игонин.

"Мне кажется, что раз уж мы беремся за VAR, то надо больше смотреть, возвращаться к этим моментами. Все надо было смотреть [в том числе падение Соболева], и нам было бы понятнее, сказали бы - ничего не увидели, хорошо, оставим это на разбор после матча, возьмем книжку с правилами, сравним картинки. А сейчас очень много вопросов это вызовет", - добавил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России между "Зенитом" и "Химками" пройдет 25 июля в Екатеринбурге.