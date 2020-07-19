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Футбол в России

Колосков: "Зенит" выиграл у "Спартака" благодаря качественной скамейке запасных

Почетный президент РФС считает, что у "Зенита" была возможность варьировать состав более-менее равными футболистами

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Хорошая скамейка запасных и возможность варьировать состав равными игроками позволила петербургскому "Зениту" обыграть в полуфинале Олимп - Кубка России московский "Спартак". Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

В воскресенье "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл "Спартак". Полузащитник красно-белых Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе не сыграли в матче из-за дисквалификаций.

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"Это была бескомпромиссная борьба, неслучайно столько желтых карточек было. Думаю, определяющей в данном случая стала более глубокая скамейка запасных "Зенита", у которого была возможность варьировать состав более-менее равными футболистами. У "Спартака" она очень куцая, тем более два ведущих игрока пропускали матч, а это действительно люди, которые сегодня определяют и план "С", Зобнин вообще ведет всю игру", - сказал Колосков.

"Спартак", я считаю, играл достойно, правда отдельные футболисты выпадали из игры - были новички в обороне, были слабые звенья. И "Зенит", как опытная команда, это использовала", - отметил Колосков.

Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

"Химки" сегодня оставили хорошее впечатление - команда, уверенная в себе. Думаю, этот финал легкой прогулкой для "Зенита" не будет", - подчеркнул Колосков.

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