Колосков: "Зенит" выиграл у "Спартака" благодаря качественной скамейке запасных

В воскресенье "Зенит" на своем поле со счетом 2:1 обыграл "Спартак". Полузащитник красно-белых Роман Зобнин и нападающий Эсекьель Понсе не сыграли в матче из-за дисквалификаций.

"Это была бескомпромиссная борьба, неслучайно столько желтых карточек было. Думаю, определяющей в данном случая стала более глубокая скамейка запасных "Зенита", у которого была возможность варьировать состав более-менее равными футболистами. У "Спартака" она очень куцая, тем более два ведущих игрока пропускали матч, а это действительно люди, которые сегодня определяют и план "С", Зобнин вообще ведет всю игру", - сказал Колосков.

"Спартак", я считаю, играл достойно, правда отдельные футболисты выпадали из игры - были новички в обороне, были слабые звенья. И "Зенит", как опытная команда, это использовала", - отметил Колосков.

Ранее в воскресенье подмосковные "Химки" в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

"Химки" сегодня оставили хорошее впечатление - команда, уверенная в себе. Думаю, этот финал легкой прогулкой для "Зенита" не будет", - подчеркнул Колосков.