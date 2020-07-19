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Футбол в России

Газизов: ФК "Спартак" в трансферное окно совершит точечные приобретения

По слова гендиректора клуба, бюджет на новый сезон будет сбалансированный
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" произведет точечные изменения в составе ближайшее трансферное окно, которые будут удобны главному тренеру Доменико Тедеско. Об этом сообщил журналистам после матча Олимп - Кубка России генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

В воскресенье "Спартак" в Санкт-Петербурге уступил "Зениту" со счетом 1:2 в полуфинальном матче Кубка России. Газизов занимает должность с 8 июля.

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"Бюджет [на новый сезон] будет сбалансированный, будут точечные приобретения, которые позволят играть в тот футбол, который хочет Доменико, - заявил Газизов. - Сегодня был тяжелый матч, давайте не будем говорить о том, что будем кого-то покупать или продавать. Надо понимать, что будут точечные приобретения, будет сбалансированный состав. В моем понимании и понимании главного тренера нужны маленькие изменения".

"Если спрашивать у главного тренера или генерального директора, каждый хочет усиления на каждую позицию. Я говорю, что нужны точечные приобретения - один-два человека, не больше. Это будут игроки, которые усилят "Спартак", сделают его сильнее. Сегодня команда закаляется, она проходит тот этап, когда все больно, все нехорошо, все против, но так и делаются чемпионские команды", - добавил он.

Гендиректор "Спартака" также подтвердил, что Тедеско останется у руля команды. "У нас другого тренера нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, связывает ли клуб будущее с Тедеско.

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Российский футболТедеско, Доменико
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