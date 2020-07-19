Газизов: ФК "Спартак" в трансферное окно совершит точечные приобретения

"Бюджет [на новый сезон] будет сбалансированный, будут точечные приобретения, которые позволят играть в тот футбол, который хочет Доменико, - заявил Газизов. - Сегодня был тяжелый матч, давайте не будем говорить о том, что будем кого-то покупать или продавать. Надо понимать, что будут точечные приобретения, будет сбалансированный состав. В моем понимании и понимании главного тренера нужны маленькие изменения".

"Если спрашивать у главного тренера или генерального директора, каждый хочет усиления на каждую позицию. Я говорю, что нужны точечные приобретения - один-два человека, не больше. Это будут игроки, которые усилят "Спартак", сделают его сильнее. Сегодня команда закаляется, она проходит тот этап, когда все больно, все нехорошо, все против, но так и делаются чемпионские команды", - добавил он.

Гендиректор "Спартака" также подтвердил, что Тедеско останется у руля команды. "У нас другого тренера нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, связывает ли клуб будущее с Тедеско.