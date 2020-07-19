Газизов выразил недовольство баннером болельщиков ФК "Зенит" с изображением Федуна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов призвал "Зенит" уважать соперника после того, как болельщики санкт-петербургского клуба вывесили после матча полуфинала Олимп - Кубка России баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна. Об этом Газизов рассказал журналистам.

После финального свистка болельщики "Зенита" вывесили баннер с Федуном, который изображен как один из героев научно-фантастического сериала "Черное зеркало". На полотне изображено, как Федун с экрана разбитого телевизора смотрит на болельщиков своей команды.

"Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Скажу, что это не хорошо, уважения к сопернику нет совсем! Мы уважаем "Зенит" и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, то им будет больно", - сказал Газизов.