Газизов: глава судейского комитета РФС Хачатурянц пытается что-то изменить

"Спартак" уступил в полуфинале Олимп - Кубка России "Зениту" со счетом 1:2. В начале матча при простреле в штрафную "Зенита" Александр Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым. Судья Сергей Иванов не воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Позже арбитр при помощи системы назначил пенальти в ворота "Спартака", а затем не засчитал гол Самуэля Жиго после того, как судьи VAR усмотрели положение "вне игры".

"Я вижу, как Ашот Хачатурянц работает и пытается что-то изменить. Это сложная работа! Я верю, что все изменится и футбольный бог все очистит, если есть какие-то неправильные моменты", - сказал Газизов.