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Футбол в России

Газизов: глава судейского комитета РФС Хачатурянц пытается что-то изменить

Гендиректор "Спартака" заявил, что он видит, как Хачатурянц работает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов отметил сложность работы главы судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашота Хачатурянца. Об этом он рассказал журналистам.

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"Спартак" уступил в полуфинале Олимп - Кубка России "Зениту" со счетом 1:2. В начале матча при простреле в штрафную "Зенита" Александр Соболев упал в борьбе с Юрием Жирковым. Судья Сергей Иванов не воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Позже арбитр при помощи системы назначил пенальти в ворота "Спартака", а затем не засчитал гол Самуэля Жиго после того, как судьи VAR усмотрели положение "вне игры".

"Я вижу, как Ашот Хачатурянц работает и пытается что-то изменить. Это сложная работа! Я верю, что все изменится и футбольный бог все очистит, если есть какие-то неправильные моменты", - сказал Газизов.

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