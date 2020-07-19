"Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии по футболу

Счет на 11-й компенсированной к первому тайму минуте открыл Оливье Жиру, второй гол забил Мэйсон Маунт (47), еще один мяч в свои ворота отправил капитан МЮ Гарри Магуайр (74). У "Манчестер Юнайтед" с пенальти отличился Бруно Фернандеш (85).

ТАСС, 19 июля. Лондонский "Челси" победил со счетом 3:1 "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Уэмбли" при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

На 43-й минуте тяжелую травму получил защитник манкунианцев Эрик Байи после столкновения головой с Магуайром. В течение 10 минут ивуарийцу оказывали помощь медики, игрок покинул поле на носилках и в кислородной маске. Вследствие эпизода команды провели на поле в первой половине 13 компенсированных минут.

"Челси" не мог обыграть "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах на протяжении шести встреч (две ничьи, четыре поражения). До этого лондонцы побеждали также в Кубке Англии - 19 мая 2018 года "Челси" обыграл манкунианцев в финале турнира со счетом 1:0 и в восьмой (последний на данный момент) раз завоевал трофей.

Кубок Англии является старейшим футбольным турниром. "Челси" вышел в финал в 14-й раз и сравнялся по этому показателю с "Ливерпулем". Команда Фрэнка Лэмпарда встретится с самой титулованной командой в истории турнира - лондонским "Арсеналом" (13 побед), который в субботу обыграл "Манчестер Сити" (2:0). Финал пройдет на "Уэмбли" 1 августа.