Гендиректор ФК "Зенит": мы доминировали в первом тайме матча Кубка России со "Спартаком"

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты петербургского "Зенита" должны были воплотить подавляющее преимущество в большее число голов в первом тайме полуфинального матча Олимп - Кубка России с московским "Спартаком". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.

"Была очень интересная игра, "Зенит" должен был создать солидное преимущество еще в первом тайме, но не смог этого сделать, несмотря на подавляющее преимущество по количеству ударов по воротам и в створ ворот, по остроте моментов. Команда доминировала. Но "Спартак" - хорошая команда, поэтому обыграть ее, подчеркну, именно обыграть, было непросто", - сказал Медведев.

В первой половине первого тайма после прострела в штрафную "Зенита" форвард "Спартака" Александр Соболев упал в борьбе с защитником "Зенита" Юрием Жирковым. Главный арбитр Сергей Иванов не воспользовался помощью системы видеоассистента рефери (VAR). Позже Иванов после подсказки арбитров, отвечавших за VAR, назначил пенальти в ворота "Спартака" из-за нарушения правил защитником красно-белых Ильей Гапоновым на нападающем "Зенита" Сердаре Азмуне, а затем не засчитал гол защитника "Спартака" Самуэля Жиго из-за офсайда.

"Апеллировать к судейству - это последнее дело, когда не остается других аргументов", - отметил Медведев.

В финале турнира "Зенит" сыграет с "Химками" 25 июля. Встреча пройдет на "Екатеринбург-Арене", начало матча в 17:00 мск.