"Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" победили "Краснодар" со счетом 2:0 в отложенном гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Изначально встреча должна была пройти 21 июня, но из-за обнаружения коронавируса у трех игроков московского клуба игра была перенесена на 19 июля.
Забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (27-я минута) и бывший игрок "Краснодара" Жоаозиньо (90). Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов на 17-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды и был удален с поля.
"Динамо" одержало третью победу подряд и теперь закончит сезон на шестом месте в турнирной таблице - после 29 туров московский клуб набрал 41 очко. Ближайший преследователь - тульский "Арсенал" - отстает от "Динамо" на четыре очка. Шестое место позволит принять участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона, если в финале Олимп - Кубка России санкт-петербургский "Зенит" обыграет подмосковные "Химки". В следующем туре чемпионата России, который станет последним в сезоне-2019/20, "Динамо" 22 июля дома примет "Оренбург".
"Краснодар" после 29 матчей занимает третье место, набрав 49 очков. В последнем туре чемпионата "Краснодар" 22 июля на поле домашней арены сыграет с грозненским "Ахматом". Поражение от "Динамо" лишило шансов "Краснодар" подняться выше по итогам сезона - за тур до конца чемпионата подопечные Мурада Мусаева отстают от "Локомотива" на пять очков. Соответственно, московский клуб обеспечил второе место в чемпионате, которое дает прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. "Локомотив" сыграет в главном клубном турнире Европы третий сезон подряд.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|21
|6
|2
|63-17
|69
|2
|Локомотив
|29
|15
|9
|5
|40-29
|54
|3
|Краснодар
|29
|13
|10
|6
|45-30
|49
|4
|ЦСКА
|29
|13
|8
|8
|41-29
|47
|5
|Ростов
|29
|12
|9
|8
|44-48
|45
|6
|Динамо
|29
|11
|8
|10
|27-29
|41
|7
|Арсенал
|29
|11
|4
|14
|37-41
|37
|8
|Уфа
|29
|8
|13
|8
|22-24
|37
|9
|Спартак
|29
|10
|6
|13
|33-32
|36
|10
|Рубин
|29
|8
|11
|10
|17-26
|35
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|36-52
|35
|12
|Сочи
|28
|8
|9
|11
|40-33
|33
|13
|Ахмат
|29
|7
|10
|12
|27-42
|31
|14
|Тамбов
|28
|8
|4
|16
|34-39
|28
|15
|Крылья Советов
|29
|7
|7
|15
|30-40
|28
|16
|Оренбург
|29
|6
|6
|17
|27-52
|24