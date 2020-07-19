"Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" победили "Краснодар" со счетом 2:0 в отложенном гостевом матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Изначально встреча должна была пройти 21 июня, но из-за обнаружения коронавируса у трех игроков московского клуба игра была перенесена на 19 июля.

Забитыми мячами отметились Вячеслав Грулев (27-я минута) и бывший игрок "Краснодара" Жоаозиньо (90). Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов на 17-й минуте получил красную карточку за фол последней надежды и был удален с поля.

"Динамо" одержало третью победу подряд и теперь закончит сезон на шестом месте в турнирной таблице - после 29 туров московский клуб набрал 41 очко. Ближайший преследователь - тульский "Арсенал" - отстает от "Динамо" на четыре очка. Шестое место позволит принять участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы следующего сезона, если в финале Олимп - Кубка России санкт-петербургский "Зенит" обыграет подмосковные "Химки". В следующем туре чемпионата России, который станет последним в сезоне-2019/20, "Динамо" 22 июля дома примет "Оренбург".

"Краснодар" после 29 матчей занимает третье место, набрав 49 очков. В последнем туре чемпионата "Краснодар" 22 июля на поле домашней арены сыграет с грозненским "Ахматом". Поражение от "Динамо" лишило шансов "Краснодар" подняться выше по итогам сезона - за тур до конца чемпионата подопечные Мурада Мусаева отстают от "Локомотива" на пять очков. Соответственно, московский клуб обеспечил второе место в чемпионате, которое дает прямой выход в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. "Локомотив" сыграет в главном клубном турнире Европы третий сезон подряд.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.