СПАЛ первым потерял шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 19 июля. СПАЛ в гостях проиграл "Брешии" со счетом 1:2 в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Яромир Змграл (69-я и 90-я минуты), у гостей отличился Бриан Дабо (42).

СПАЛ занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отставание от идущего на 17-м месте "Дженоа", который в воскресенье обыграл на своем поле "Лечче" со счетом 2:1, составляет 14 очков за четыре матча до конца турнира. Таким образом, СПАЛ лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.

СПАЛ выступает в Серии А с сезона-2016/17, за этот период высшим достижением клуба стало 13-е место в чемпионате.