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Футбол в Италии

СПАЛ первым потерял шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу

Клуб выступает в Серии А с сезона-2016/17

ТАСС, 19 июля. СПАЛ в гостях проиграл "Брешии" со счетом 1:2 в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Яромир Змграл (69-я и 90-я минуты), у гостей отличился Бриан Дабо (42).

СПАЛ занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отставание от идущего на 17-м месте "Дженоа", который в воскресенье обыграл на своем поле "Лечче" со счетом 2:1, составляет 14 очков за четыре матча до конца турнира. Таким образом, СПАЛ лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.

СПАЛ выступает в Серии А с сезона-2016/17, за этот период высшим достижением клуба стало 13-е место в чемпионате.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус33245470-3577
2Интер33218472-3471
3Аталанта34218594-4471
4Лацио33216668-3569
5Рома331761061-4457
6Наполи341681055-4556
7Милан341681053-4356
8Сассуоло341391263-5848
9Верона3411121142-4245
10Болонья3411101348-5743
11Кальяри3410121249-5042
12Фиорентина3410121243-4542
13Сампдория341251745-5641
14Парма341171647-5040
15Торино341141941-6237
16Удинезе34991632-4836
17Дженоа34891742-6433
18Лечче34781942-7629
19Брешия34662232-7124
20СПАЛ34542524-6419
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