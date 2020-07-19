СПАЛ первым потерял шансы остаться в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 19 июля. СПАЛ в гостях проиграл "Брешии" со счетом 1:2 в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей дублем отметился Яромир Змграл (69-я и 90-я минуты), у гостей отличился Бриан Дабо (42).
СПАЛ занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Отставание от идущего на 17-м месте "Дженоа", который в воскресенье обыграл на своем поле "Лечче" со счетом 2:1, составляет 14 очков за четыре матча до конца турнира. Таким образом, СПАЛ лишился шансов сохранить прописку в высшем дивизионе.
СПАЛ выступает в Серии А с сезона-2016/17, за этот период высшим достижением клуба стало 13-е место в чемпионате.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|33
|24
|5
|4
|70-35
|77
|2
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-34
|71
|3
|Аталанта
|34
|21
|8
|5
|94-44
|71
|4
|Лацио
|33
|21
|6
|6
|68-35
|69
|5
|Рома
|33
|17
|6
|10
|61-44
|57
|6
|Наполи
|34
|16
|8
|10
|55-45
|56
|7
|Милан
|34
|16
|8
|10
|53-43
|56
|8
|Сассуоло
|34
|13
|9
|12
|63-58
|48
|9
|Верона
|34
|11
|12
|11
|42-42
|45
|10
|Болонья
|34
|11
|10
|13
|48-57
|43
|11
|Кальяри
|34
|10
|12
|12
|49-50
|42
|12
|Фиорентина
|34
|10
|12
|12
|43-45
|42
|13
|Сампдория
|34
|12
|5
|17
|45-56
|41
|14
|Парма
|34
|11
|7
|16
|47-50
|40
|15
|Торино
|34
|11
|4
|19
|41-62
|37
|16
|Удинезе
|34
|9
|9
|16
|32-48
|36
|17
|Дженоа
|34
|8
|9
|17
|42-64
|33
|18
|Лечче
|34
|7
|8
|19
|42-76
|29
|19
|Брешия
|34
|6
|6
|22
|32-71
|24
|20
|СПАЛ
|34
|5
|4
|25
|24-64
|19