Тедеско: ФК "Спартак" заслуживает участия в еврокубках

"Говоря о задачах, безусловно, "Спартак" должен участвовать в международных турнирах, он этого заслуживает. Скажу вам честно, когда мы пришли сюда, задача, которая была поставлена перед нами - стабилизировать ситуацию в команде, - сказал Тедеско. - Решение о приходе в "Спартак" было непростым для нас, немецких тренеров, особенно когда команда была психологически не на высшем уровне, потерпев пять поражений подряд. Тем не менее мы пришли сюда, начали здесь работать, потому что мы любим свою работу, любим бросать вызов и мы не боимся изменений, что и было сделано".

По словам Тедеско, ему удалось стабилизировать игру команды. "Если посмотреть статистику, мы стали пропускать меньше голов, стали лучше играть комбинационно. Говоря обо всей этой ситуации, мы делаем все возможное. Для меня важно не то, как я пришел в клуб, для меня важно, как я уйду из клуба, и что после моего ухода скажет пресс-атташе или переводчик, болельщики", - отметил он.

"Всегда человек должен смотреть на себя в зеркало и честно сказать, что я сделал все, чтобы было лучше. Поэтому с оптимизмом смотрим на следующий сезон и надеемся, что ситуация в команде и в чемпионате будет лучше", - добавил тренер.