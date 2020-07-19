Боярский: ФК "Спартак" показал настоящую командную игру, а "Зенит" одержал трудовую победу

В воскресенье "Зенит" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1 и в пятый раз вышел в финал турнира.

"Команды играли очень интересно, матч был удивительно творческим. И со стороны "Зенита", и со стороны "Спартака" было сделано все, что было в их силах. "Спартак" играл отчаянно, молодцы, здорово, - отметил Боярский. - И это несмотря на то, что у них было много молодых игроков, проявили себя как настоящая команда, настоящие мужчины, и перспективы у них очень хорошие".

По ходу матча главный арбитр Сергей Иванов несколько раз обращался к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), он назначил пенальти в ворота "Спартака" и отменил гол красно-белых из-за офсайда.

"Что касается "Зенита", то он имеет серьезный класс игры, этим они и воспользовались, воспользовались ошибками "Спартака". По итогам матча много претензий к судейству, я имею ввиду и VAR, и судей, это будет рассматриваться с обеих сторон, будут предъявляться претензии. Но победил сильнейший, на сегодняшний день "Зенит" сильнее, но "Спартак" - очень достойный противник, с которым приятно играть. И это не победа чемпиона страны над очередной командой, это был трудный бой, который закончился в пользу "Зенита", это очень приятно", - добавил он.

"Посмотрим, что будет в Екатеринбурге в матче с "Химками". Эти команды ["Зенит" и "Спартак"] очень корректно играли сегодня, они существуют в вечном антагонизме друг к другу, но они играли с взаимным уважением", - заключил Боярский.

В финале турнира "Зенит" встретится с подмосковными "Химками", которые в воскресенье в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1). Матч пройдет на "Екатеринбург-Арене" 25 июля, встреча начнется в 17:00 мск.