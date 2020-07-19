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Футбол в России

Тренер "Зенита" поблагодарил "Спартак" за сумасшедшую самоотдачу в игре Кубка России

По словам Сергея Семака, это был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений и карточек
Главный тренер "Зенита" Сергей Семакй Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС
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Главный тренер "Зенита" Сергей Семакй
© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" показали сумасшедшую самоотдачу в полуфинале Олимп - Кубка России с петербургским "Зенитом". Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

В воскресенье "Зенит" дома обыграл "Спартак" со счетом 2:1.

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"С нашей стороны получился хороший первый тайм, забили два мяча, могли еще забить. Что касается соперника, то можно поблагодарить "Спартак" за хороший матч, сумасшедшую самоотдачу, - сказал Семак. - Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек. Но это эмоции, и поэтому я доволен ребятами".

В финале турнира "Зенит" встретится с подмосковными "Химками", которые в воскресенье в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1). Матч пройдет на "Екатеринбург-Арене" 25 июля, встреча начнется в 17:00 мск.

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Российский футболСемак, Сергей Богданович
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