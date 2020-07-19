Тренер "Зенита" поблагодарил "Спартак" за сумасшедшую самоотдачу в игре Кубка России

"С нашей стороны получился хороший первый тайм, забили два мяча, могли еще забить. Что касается соперника, то можно поблагодарить "Спартак" за хороший матч, сумасшедшую самоотдачу, - сказал Семак. - Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек. Но это эмоции, и поэтому я доволен ребятами".

В финале турнира "Зенит" встретится с подмосковными "Химками", которые в воскресенье в гостях обыграли екатеринбургский "Урал" (3:1). Матч пройдет на "Екатеринбург-Арене" 25 июля, встреча начнется в 17:00 мск.