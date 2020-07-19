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Футбол в России

Мещеряков: "Локомотив" завоевал путевку в Лигу чемпионов благодаря стараниям всех игроков

Председатель совета директоров железнодорожников поблагодарил всю команду
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский футбольный клуб "Локомотив" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 благодаря самоотверженности и стараниям всех членов коллектива. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

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В воскресенье в перенесенном матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги московское "Динамо" на выезде обыграло "Краснодар" со счетом 2:0, что позволило "Локомотиву" за тур до окончания чемпионата обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

"Мы добились такого результата, огромное спасибо всей команде. Все ребята бились и старались, чтобы такой результат был. Прежде всего, я благодарю именно игроков "Локомотива", поскольку они бились и достигли такого результата. А все остальное - это футбол", - сказал Мещеряков.

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