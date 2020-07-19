Мусаев: Крицюк досрочно прекратил сотрудничество с ФК "Краснодар"

В воскресенье "Краснодар" на своем поле в меньшинстве уступил столичному "Динамо" (0:2) в отложенном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов на 17-й минуте был удален с поля за фол последней надежды.

"Победы добивается тот, кто меньше ошибается, в таком графике каждая ошибка может стоить дорого. Этих ошибок в последних матчах мы допустили непозволительное количество. Потеряв футболиста, мы создавали мало моментов, а соперник был опасен в контратаках. К сожалению, раскрылись и получили второй мяч", - сказал Мусаев.

"У Вильены скапливается в мышцах кровь, травмы нет, но нас эта ситуация настораживает, у Вандерсона и Кайо повысилась температура, анализы отрицательные, но мы решили не рисковать. У Крицюка проблемы со здоровьем. Он досрочно прекратил сотрудничество с клубом, попрощался с командой две-три недели назад", - добавил Мусаев.

Крицюк перешел в "Краснодар" в мае 2016 года из португальского "Риу Аве". Всего за российский клуб он провел 72 матча во всех турнирах, из которых в 33 он отыграл "на ноль". В его активе две игры за национальную сборную России.

"Краснодар" после 29 матчей занимает третье место, набрав 49 очков. В последнем туре чемпионата подопечные Мусаева 22 июля на поле домашней арены сыграют с грозненским "Ахматом".