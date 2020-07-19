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Футбол в России

Новиков: ФК "Динамо" идеально реализовало план на игру против "Краснодара"

Московский клуб победил со счетом 2:0

ТАСС, 19 июля. Футболисты московского "Динамо" идеально реализовали план на перенесенную игру 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Такое мнение на пресс-конференции выразил главный тренер москвичей Кирилл Новиков.

В воскресенье "Динамо" со счетом 2:0 обыграло на выезде "Краснодар". На 17-й минуте был удален голкипер хозяев Матвей Сафонов.

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"Мы рады, что победили, соперник сильный, приятно было обыграть его дома. Мы анализируем каждого соперника, понимали, что "Краснодар" хорош перед штрафной площадью, наша задача была перекрыть эту область, а то, что "Краснодар" атакующая команда, и у них возникают проблемы с обороной, мы понимали. Весь план на игру ребята идеально реализовали. Удаление облегчило нам задачу, тем более на 20-й минуте, его же не просто так удалили, выбежали в контратаку, это удаление - заслуга нашей команды", - заявил Новиков.

В основном составе команды с первых минут вышли четыре футболиста не старше 21 года: защитник Роман Евгеньев, полузащитник Игорь Школик и нападающие Максим Данилин и Вячеслав Грулев, отметившийся голом.

"Мы уверены в ребятах, меня удивляют высказывания болельщиков, которые сперва просят выпускать молодежь, а потом спрашивают, зачем они выходят. У нас хорошая молодежь, которая сегодня хорошо себя показала. Мы будем давать им шанс, если они себя зарекомендуют на тренировках и играх", - заключил тренер.

В заключительном туре "Динамо" 22 июля сыграет дома с "Оренбургом". Клуб обеспечил себе шестую строчку в турнирной таблице, в случае победы чемпиона страны "Зенита" в Олимп - Кубке России "Динамо" начнет выступление в квалификации Лиги Европы со второго раунда.

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