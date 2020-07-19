Новиков: ФК "Динамо" идеально реализовало план на игру против "Краснодара"

"Мы рады, что победили, соперник сильный, приятно было обыграть его дома. Мы анализируем каждого соперника, понимали, что "Краснодар" хорош перед штрафной площадью, наша задача была перекрыть эту область, а то, что "Краснодар" атакующая команда, и у них возникают проблемы с обороной, мы понимали. Весь план на игру ребята идеально реализовали. Удаление облегчило нам задачу, тем более на 20-й минуте, его же не просто так удалили, выбежали в контратаку, это удаление - заслуга нашей команды", - заявил Новиков.

В основном составе команды с первых минут вышли четыре футболиста не старше 21 года: защитник Роман Евгеньев, полузащитник Игорь Школик и нападающие Максим Данилин и Вячеслав Грулев, отметившийся голом.

"Мы уверены в ребятах, меня удивляют высказывания болельщиков, которые сперва просят выпускать молодежь, а потом спрашивают, зачем они выходят. У нас хорошая молодежь, которая сегодня хорошо себя показала. Мы будем давать им шанс, если они себя зарекомендуют на тренировках и играх", - заключил тренер.

В заключительном туре "Динамо" 22 июля сыграет дома с "Оренбургом". Клуб обеспечил себе шестую строчку в турнирной таблице, в случае победы чемпиона страны "Зенита" в Олимп - Кубке России "Динамо" начнет выступление в квалификации Лиги Европы со второго раунда.