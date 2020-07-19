Мостовой: "Спартак" не пробился в финал Кубка России, но команду не в чем винить

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" уступил в полуфинале Олимп - Кубка России по футболу петербургскому "Зениту", однако команду не в чем винить - игроки хорошо проявили себя. Таким мнением с ТАСС поделился бывший игрок сборной России Александр Мостовой.

"До игры много говорилось о том, что "Спартак" проиграет, что "Зенит" выиграет легко, но этого не произошло - "Спартак" проявил себя молодцом, и в какие-то моменты игра выравнивалась, а при счете 2:1 "Спартак" начал владеть преимуществом, - сказал Мостовой. - Может, и не было моментов, но давление было, и "Спартак" мог сравнять - "Зенит" в какой-то момент начал думать об обороне. Я думал, что "Зенит" пройдет, но будет трудно - так и произошло, и обвинить "Спартак" не в чем, и нельзя сказать, что они играли плохо".

На 43-й минуте мяч в ворота "Зенита" отправил Самуэль Жиго, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда. На 81-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

"Что касается судейства, то VAR показал линию, было "вне игры". Судья где-то давал карточку, где-то не давал, но особо спорных моментов я там не увидел - а те, что были, показали", - отметил Мостовой.

Подводя итоги выступления "Спартака" в нынешнем сезоне, Мостовой сказал: "Сезон у "Спартака" можно назвать провальным, потому что в чемпионате выше седьмого места не подняться, в Кубке тоже дальше полуфинала не прошли - надежды, что были, не сбылись в очередной раз. Перемен было достаточно, их на пять лет вперед хватит, в них уже все запутались, но на что надеялись, когда приглашали Тедеско? Пришел человек, которого никто не знал, прошел год, и что?"