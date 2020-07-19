"Истанбул Башакшехир" впервые стал чемпионом Турции по футболу

ТАСС, 19 июля. "Истанбул Башакшехир" за тур до конца первенства стал чемпионом Турции по футболу.

Клуб набрал за 33 тура 69 очков и опережает идущий на втором месте "Трабзонспор" на семь очков. Клуб впервые квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов.

В составе турецкого клуба выступают бывший защитник "Зенита" словак Мартин Шкртел, а также молдавский защитник Александр Епуряну, который играл в России за "Москву", "Динамо", "Крылья Советов" и "Анжи".

"Истанбул Башакшехир" провел 11 сезонов в высшей лиге страны, ранее наивысшим достижением клуба являлось второе место (2007, 2017, 2019). Команда дважды играла в финале Кубка Турции, но не сумела победить в турнире.

За тур до конца второе место занимает "Трабзонспор" (62 очка), третье - "Сивасспор" (60), четвертое - "Бешикташ" (59). Если "Бешикташ" не сумеет занять третье место по итогам сезона, то впервые в истории турецкого чемпионата в тройке призеров не будет "Галатасарая", "Фенербахче" или "Бешикташа", которые на троих выиграли 56 чемпионских титулов за 64 года существования турнира.