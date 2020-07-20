"Интер" и "Аталанта" сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона

ТАСС, 20 июля. "Интер" на выезде сыграл вничью с "Ромой" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Леонардо Спинаццола (45-я минута) и Генрих Мхитарян (57). У гостей отличились Стефан де Врей (15) и Ромелу Лукаку (87, с пенальти).
"Интер" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (две победы, две ничьи), клуб располагается на второй строчке, имея в активе 72 очка. "Аталанта", идущая на третьем месте, отстает на одно очко. "Рома" не проигрывает четвертый матч подряд в чемпионате (три победы, одна ничья) и занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 58 очков. Таким образом, римская команда потеряла шансы догнать "Интер" и "Аталанту", которые завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.
В следующем туре команда из Рима 22 июля на выезде сыграет со СПАЛом, подопечные Антонио Конте в этот же день примут "Фиорентину".
В других матчах игрового дня "Сампдория" на выезде обыграла "Парму" со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. "Наполи" дома оказался сильнее "Удинезе" (2:1), а "Фиорентина" на своем поле переиграла "Торино" (2:0).
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|33
|24
|5
|4
|70-35
|77
|2
|Интер
|34
|21
|9
|4
|74-36
|72
|3
|Аталанта
|34
|21
|8
|5
|94-44
|71
|4
|Лацио
|33
|21
|6
|6
|68-35
|69
|5
|Рома
|34
|17
|7
|10
|63-46
|58
|6
|Наполи
|34
|16
|8
|10
|55-45
|56
|7
|Милан
|34
|16
|8
|10
|53-43
|56
|8
|Сассуоло
|34
|13
|9
|12
|63-58
|48
|9
|Верона
|34
|11
|12
|11
|42-42
|45
|10
|Болонья
|34
|11
|10
|13
|48-57
|43
|11
|Кальяри
|34
|10
|12
|12
|49-50
|42
|12
|Фиорентина
|34
|10
|12
|12
|43-45
|42
|13
|Сампдория
|34
|12
|5
|17
|45-56
|41
|14
|Парма
|34
|11
|7
|16
|47-50
|40
|15
|Торино
|34
|11
|4
|19
|41-62
|37
|16
|Удинезе
|34
|9
|9
|16
|32-48
|36
|17
|Дженоа
|34
|8
|9
|17
|42-64
|33
|18
|Лечче
|34
|7
|8
|19
|42-76
|29
|19
|Брешия
|34
|6
|6
|22
|32-71
|24
|20
|СПАЛ
|34
|5
|4
|25
|24-64
|19