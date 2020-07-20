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Футбол в Италии

"Интер" и "Аталанта" сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона

В воскресенье "Интер" сыграл вничью с "Ромой" со счетом 2:2

ТАСС, 20 июля. "Интер" на выезде сыграл вничью с "Ромой" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Леонардо Спинаццола (45-я минута) и Генрих Мхитарян (57). У гостей отличились Стефан де Врей (15) и Ромелу Лукаку (87, с пенальти).

"Интер" продлил беспроигрышную серию до четырех матчей (две победы, две ничьи), клуб располагается на второй строчке, имея в активе 72 очка. "Аталанта", идущая на третьем месте, отстает на одно очко. "Рома" не проигрывает четвертый матч подряд в чемпионате (три победы, одна ничья) и занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 58 очков. Таким образом, римская команда потеряла шансы догнать "Интер" и "Аталанту", которые завоевали путевку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

В следующем туре команда из Рима 22 июля на выезде сыграет со СПАЛом, подопечные Антонио Конте в этот же день примут "Фиорентину".

В других матчах игрового дня "Сампдория" на выезде обыграла "Парму" со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи 0:2. "Наполи" дома оказался сильнее "Удинезе" (2:1), а "Фиорентина" на своем поле переиграла "Торино" (2:0).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус33245470-3577
2Интер34219474-3672
3Аталанта34218594-4471
4Лацио33216668-3569
5Рома341771063-4658
6Наполи341681055-4556
7Милан341681053-4356
8Сассуоло341391263-5848
9Верона3411121142-4245
10Болонья3411101348-5743
11Кальяри3410121249-5042
12Фиорентина3410121243-4542
13Сампдория341251745-5641
14Парма341171647-5040
15Торино341141941-6237
16Удинезе34991632-4836
17Дженоа34891742-6433
18Лечче34781942-7629
19Брешия34662232-7124
20СПАЛ34542524-6419
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