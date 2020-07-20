Глава Федерации футбола Боливии умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июля. /ТАСС/. Президент Федерации футбола Боливии Сесар Луис Салинас Синка умер в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Вице-президенты и члены исполнительного комитета Федерации футбола Боливии с сожалением сообщают о кончине главы нашей организации Сесара Луиса Салинаса Синки", - говорится в сообщении.

Ранее федерация сообщила, что Салинас был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции. В четверг его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Салинас возглавлял организацию с 2018 года.