Ученики против учителей. "Спартак" уступил "Зениту" в полуфинале Кубка России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. В воскресенье стали известны участники финала Олимп - Кубка России по футболу, который пройдет 25 июля в Екатеринбурге на "Екатеринбург-Арене", встреча начнется в 17:00 мск. За этот трофей поспорят действующий чемпион страны петербургский "Зенит" и ставшие вторыми в досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Химки", которые на стадии 1/2 финала обыграли московский "Спартак" (2:1) и екатеринбургский "Урал" (3:1) соответственно. Победитель Кубка России получит путевку в групповой этап Лиги Европы сезона-2020/21, в случае победы "Зенита" эта путевка достанется четвертой команде по итогам сезона РПЛ.

Полуфинальный матч "Зенит" - "Спартак" прошел на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге. Первый гол в середине первого тайма с пенальти забил форвард "Зенита" Артем Дзюба, на первой добавленной минуте к первому тайму Александр Соболев сравнял счет, через две минуты Далер Кузяев отправил второй мяч в ворота московской команды. На 43-й минуте гол в ворота "Зенита" забил Самуэль Жиго, однако после консультации главного арбитра Сергея Иванова с судьями, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), взятие ворот было отменено из-за офсайда.

"С нашей стороны получился хороший первый тайм, забили два мяча, могли еще забить, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Зенита" Сергей Семак. - Что касается соперника, то можно поблагодарить "Спартак" за хороший матч, сумасшедшую самоотдачу. Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек. Но это эмоции, и поэтому я доволен ребятами".

Поражение "Спартака" от "Зенита" оставило красно-белым призрачный шанс на попадание в еврокубки в следующем сезоне, однако выездная победа московского "Динамо" над "Краснодаром" со счетом 2:0 в перенесенном матче 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоялся в воскресенье после полуфиналов кубка, лишила "Спартак" шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне, красно-белые пропустят европейские клубные турниры впервые с сезона-2015/16. Поражение "Краснодара" лишило клуб шансов на прямую путевку в Лигу чемпионов (помимо "Зенита", ее завоевал московский "Локомотив"), в последнем туре сезона РПЛ определится клуб, который начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, им может стать "Краснодар" либо московский ЦСКА.

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско после игры с "Зенитом" отметил, что его команда заслуживает того, чтобы выступать в еврокубках. "Всегда человек должен смотреть на себя в зеркало и честно сказать, что я сделал все, чтобы было лучше. Поэтому с оптимизмом смотрим на следующий сезон и надеемся, что ситуация в команде и в чемпионате будет лучше", - отметил специалист.

"Честно говоря, сегодняшний матч был игрой учеников против учителей, это правда, - продолжил Тедеско. - Я постоянно говорю, что у нас молодая команда. С другой стороны, они сегодня играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, принимали участие в Лиге чемпионов. Тем не менее у нас сегодня были моменты".

Победа над "Спартаком" далась "Зениту" нелегко

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев считает, что "Зенит" должен был забить больше в первом тайме. "Была очень интересная игра, "Зенит" должен был создать солидное преимущество еще в первом тайме, но не смог этого сделать, несмотря на подавляющее преимущество по количеству ударов по воротам и в створ ворот, по остроте моментов. Команда доминировала. Но "Спартак" - хорошая команда, поэтому обыграть ее, подчеркну, именно обыграть, было непросто", - сказал он ТАСС.