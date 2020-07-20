Лэмпард: "Челси" победил МЮ в полуфинале Кубка Англии благодаря характеру и мастерству

ТАСС, 20 июля. Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда переиграла "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии по футболу за счет характера, индивидуального мастерства игроков и продемонстрированных ими лидерских качеств. Комментарий Лэмпарда приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

В воскресенье "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 и вышел в финал, где встретится с "Арсеналом", который в субботу оказался сильнее "Манчестер Сити" (2:0). Финал пройдет на "Уэмбли" 1 августа.

"Я горжусь своими игроками, - сказал Лэмпард. - Сегодня мы продемонстрировали характер, индивидуальное мастерство и наличие настоящих лидеров на поле. Мы должны использовать этот заряд уверенности в дальнейшем и сохранить показанные качества в следующих матчах. Мы играли по схеме, которую долгое время не использовали, и я был удивлен, насколько легко игроки подстроились под нее".

"Мы были лучше соперника в начале матча, а после того, как он изменил схему, наше преимущество стало более заметнее. Сегодня я увидел на поле все, о чем тренерский штаб говорил перед игрой, - добавил главный тренер. - Впереди у нас еще несколько решающих матчей, и игра с "Арсеналом" - лишь одна из них. Нам предстоит сыграть еще два финала в чемпионате".

В случае победы в Кубке Англии "Арсенал", занимающий 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии за два тура до конца, завоюет прямую путевку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона. "Челси" уже обеспечил себе участие в еврокубках в следующем сезоне, за два тура до конца команда идет на третьем месте (групповой этап Лиги чемпионов) и уже не может опуститься ниже шестого места (квалификация Лиги Европы).