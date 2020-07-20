Сетьен заявил, что не думал об отставке и чувствует поддержку руководства "Барселоны"

ТАСС, 20 июля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Кике Сетьен заявил, что не думал об отставке после финиша на второй строчке по итогам сезона-2019/20 чемпионата Испании и чувствует поддержку руководства клуба. Комментарий Сетьена приводит испанское издание Marca .

В воскресенье состоялся последний тур чемпионата, по итогам сезона "Барселона" финишировала второй, набрав 82 очка. Чемпионом впервые с 2017 года стал мадридский "Реал" (87 очков).

"Я всегда был спокоен. Меня беспокоит не мое будущее, а будущее клуба, - сказал Сетьен. - Я сосредоточен на работе, есть вещи, которые я не могу контролировать. Я всегда чувствовал поддержку".

Тренер заявил, что выездная разгромная победа над "Алавесом" в последнем туре (5:0) придаст команде уверенности перед возобновлением сезона в Лиге чемпионов. "Мы уже посвятили много времени подготовке к Лиге чемпионов и все с нетерпением ждем ее возвращения, - добавил Сетьен. - Мы корректировали некоторые вещи в ходе подготовки. Победа над "Алавесом" позволяет нам смотреть в будущее с большей уверенностью и другим настроением".

Первый матч 1/8 финала "Наполи" - "Барселона" (1:1) состоялся 25 февраля, ответная игра пройдет 8 августа. Матч может быть перенесен из Барселоны и пройти на нейтральном поле в случае сохранения неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Также Сетьен прокомментировал свои взаимоотношения с капитаном команды Лионелем Месси. "Месси играет определяющую роль в игре, надеюсь, он сможет продолжать радовать нас на протяжении многих лет. У меня с ним такие же взаимоотношения, как и с другими игроками".