Обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалев возглавил китайский клуб КХЛ "Куньлунь"

Российский специалист работает в тренерском штабе команды с 2018 года. На посту главного тренера 47-летний россиянин сменил канадца Курта Фрэйзера, подробности соглашения не разглашаются. Ранее Ковалев не занимал аналогичных постов.

Ковалев в 1992 году в составе Объединенной команды стал олимпийским чемпионом, вместе со сборной России завоевал бронзовые медали Олимпиады-2002 и чемпионата мира - 2005. Во взрослом хоккее он дебютировал в составе московского "Динамо", с которым стал двукратным чемпионом СССР.

В 1995 году в составе "Рейнджерс" завоевал Кубок Стэнли, став первым обладателем этого трофея среди россиян наравне с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым. Ковалев является трехкратным участником Матчей всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1316 игр, набрал 1029 очков (430 шайб и 599 передач) и на данный момент занимает четвертое место в списке самых результативных российских игроков в истории лиги.

Ковалев завершил карьеру хоккеиста в 2017 году в команде второго швейцарского дивизиона "Висп", после чего занял пост генерального директора клуба.

"Куньлунь" в прошедшем сезоне занял 10-е место в Восточной конференции и не смог выйти в плей-офф. Из-за пандемии коронавируса две последние домашние игры регулярного чемпионата сезона-2019/20 команда провела в Москве и Новосибирске. В последний раз "Куньлунь" сыграл в Китае 22 января. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе клуба, "Куньлунь" планирует играть домашние матчи в сезоне-2020/21 на подмосковной "Арене-Мытищи".