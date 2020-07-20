КДК РФС рассмотрит вопросы по матчу "Зенит" - "Спартак" во вторник

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по рассмотрению вопросов, связанных с воскресными матчами Олимп - Кубка России и Тинькофф - Российской премьер-лиги, состоится во вторник. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

"Спартак" уступил "Зениту" в полуфинале Кубка России по футболу

Ученики против учителей. "Спартак" уступил "Зениту" в полуфинале Кубка России по футболу

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Ранее РФС сообщил, что на основании полученных данных КДК рассмотрит оскорбительное поведение защитника "Спартака" Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков "Зенита" в матче полуфинала Кубка России "Зенит" - "Спартак". Также комитет изучит нарушения регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и Кубка России в перенесенной игре 23-го тура премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" - "Динамо".

"Заседание КДК состоится во вторник в формате видеоконференции, начало - 12:00", - сказал Григорьянц.

В воскресенье "Зенит" выиграл у "Спартака" со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России. "Краснодар" в перенесенной встрече 23-го тура РПЛ проиграл на своем поле "Динамо" - 0:2.